Pressione sempre più alta degli Stati Uniti su Cuba. L'ultima mossa è lo schieramento della portaerei Nimitz nel mar dei Caraibi con le navi da guerra americane che hanno fatto il loro ingresso proprio mentre a Miami veniva annunciata l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro e che, secondo quanto reso noto dal Southern Comand, rimarranno nella regione. Contro le "ingerenze" Usa su L'Avana interviene però la Russia assicurando il proprio "sostegno attivo" all'isola già messa in ginocchio da oltre 60 anni di embargo e a una crisi energetica senza precedenti a seguito dello stop totale all'importazione del petrolio imposto dall'amministrazione Trump.

Cosa succede adesso?

Fonti militari Usa hanno precisato al New York Times, che l'amministrazione intende usare la Nimitz e i suoi caccia come uno show di forza, ma non come piattaforma per una massiccia operazione militare, ruolo che invece ha avuto la portaerei Gerald Ford quando il tre gennaio scorso è stato lanciato il blitz che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro a Caracas.

Nelle scorse settimane la Nimitz ha navigato lungo le coste americane nell'ambito di un programma di addestramento navale, comprese esercitazioni con la Marina brasiliana effettuate nei giorni scorsi, deciso da tempo. E' però difficile pensare che sia una coincidenza che il Pentagono ha fatto arrivare il gruppo navale nei pressi di Cuba proprio nel giorno dell'incriminazione del 94e

Cosa farà Mosca

La Russia ha promesso di fornire "sostegno attivo" a Cuba nel momento in cui aumentano le pressioni degli Stati Uniti su L'Avana, dopo l'annuncio - da parte del Dipartimento di Giustizia di Washington - di nuove iniziative giudiziarie contro l'ex presidente Raul Castro. La posizione del Cremlino è stata espressa dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha condannato quella che ha definito una "palese ingerenza" degli Stati Uniti negli affari interni dell'isola.

"Ribadiamo la nostra piena solidarietà a Cuba e condanniamo fermamente qualsiasi tentativo di palese ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano, l'intimidazione e l'uso di misure restrittive unilaterali illegali, minacce e ricatti". La portavoce ha inoltre accusato Washington di esercitare una "brutale pressione economica" contro l'isola, mentre il Cremlino ha confermato l'intenzione di continuare a sostenere L'Avana anche sul piano energetico, dopo aver già inviato forniture di petrolio nei mesi precedenti.