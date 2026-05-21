circle x black
Cerca nel sito
 

Accessi abusivi ai computer dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informatiche a Milano

Le intrusioni avvenute nel distretto giudiziario di Torino attraverso la forzatura del sistema Ecm installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia "resa possibile dal possesso delle credenziali di amministratore"

L'interno del palazzo di giustizia di Milano - Ipa
L'interno del palazzo di giustizia di Milano - Ipa
21 maggio 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

CTA

Accessi abusivi ai computer dei magistrati "tramite il sistema Ecm, installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia”. La denuncia che ha fatto scattare un’indagine attualmente in corso, ha portato la Procura di Milano, lo scorso marzo, a eseguire alcune perquisizioni domiciliari e informatiche. Tali accessi “risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino”.

Gli accertamenti investigativi “si sono resi necessari poiché, dai primi riscontri, è emerso che le intrusioni informatiche sono avvenute attraverso la forzatura del sistema resa possibile dal possesso delle credenziali di amministratore” si legge in una nota della Procura di Milano.

I perquisiti “avevano disponibilità di tali credenziali in virtù di contratti di assistenza informatica stipulati dal Ministero con ditte terze. Le perquisizioni si sono svolte in modo partecipato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive”. Le analisi forensi sui dispositivi sequestrati sono ancora in corso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accessi abusivi magistrati perquisizioni
Vedi anche
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza