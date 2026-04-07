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Conte ct dell'Italia? Da Zoff a Capello: "Può essere l'uomo giusto"

I commenti sulla candidatura dell'allenatore del Napoli a commissario tecnico della Nazionale

Antonio Conte - Fotogramma/IPA
Antonio Conte - Fotogramma/IPA
07 aprile 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Antonio Conte ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio - e fino adesso non ce ne sono stati - credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così a Calcionapoli24.it, relativamente all'ipotesi del ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale.

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Conte ct? Da Zoff a Capello, i pareri

Sulla candidatura di Antonio Conte a ct della Nazionale sono intervenuti diversi big della storia azzurra, che hanno commentato l'ipotesi all'Adnkronos. Tra questi, Fabio Capello: "Antonio Conte prossimo ct della Nazionale è una buona candidatura. Non so se sia chiuso il 'casting', ma Allegri si è tirato fuori, lui si è offerto, Mancini per me è squalificato, l'ho detto e lo ripeto. Per cui mi sembra una buona idea".

Sul tema è intervenuto anche Dino Zoff, leggenda azzurra ed ex ct: "Conte è un nome importante, sicuramente potrebbe essere l'uomo giusto. Il ct lo ha già fatto e anche bene". Il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 ha commentato anche l'idea dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti di fare giocare obbligatoriamente un calciatore Under 19 italiano in ogni squadra di Serie A. "Mi sembra una cosa buona, indubbiamente in Serie A giocano in generale pochi italiani e quelli Under 19 si contano sulle dita di una mano. Bisogna vedere se è una strada percorribile ma è una buona idea".

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Antonio Conte Dino Zoff Conte Ct Nazionale Fabio Capello
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