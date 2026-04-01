Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video

"Io penso che quando un'organizzazione del suo complesso buca, come è successo in questo caso, per la terza volta il mondiale, con tutto quello che ne consegue, è chiaro che ai vertici si affida una responsabilità o almeno dichiarare di essere pronto, perché prima del ruolo sovrano del Consiglio federale, secondo me c'è il ruolo apicale della coscienza individuale e questo mi sembra non emergere minimamente", ha spiegato Andrea Abodi. "Scorrettezza nei toni usati da Gravina? Ma io lo lascio giudicare all'opinione pubblica, perché mi sembra ci sia un sentimento collettivo, complessivo. Ho un profondo rispetto dei ruoli e dell'autonomia e quindi ho sempre detto che mi sarei tenuto a ciò che è nelle mie disponibilità, ma come è successo già in passato, se un sistema sportivo o quello complessivo o una singola federazione, non ha la capacità di fare un profondo esame di coscienza e un'assunzione di responsabilità che parte inevitabilmente dal vertice, poi mi trovo costretto, anche insieme al Parlamento, a prendere le decisioni che vorrei lasciare esclusivamente a loro, ma mi sembra che i primi segnali non vadano in quella direzione", ha proseguito il ministro per lo Sport e i giovani.