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Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video

30 marzo 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Robert Pattinson ha fatto infuriare i fan dell’ex fidanzata e attrice Kristen Stewart dopo una battuta fatta alla première romana del suo nuovo film ‘The Drama – Un segreto è per sempre’, dove era presente insieme alla coprotagonista Zendaya. Durante un’intervista sul red carpet, l’Adnkronos ha chiesto alla star di ‘Twilight’ quali segnali considera delle “red flags” in una relazione. Pattinson, con tono scherzoso, ha risposto: “Parliamo di segni zodiacali? L’Ariete”. E poi ha precisato: “Sto scherzando, ne ho scelto uno a caso”. Una scelta che però non è passata inosservata ai fan più attenti: Kristen Stewart, co protagonista della saga ‘Twilight’, è infatti dell’Ariete. “Al 100% è una frecciatina a Kristen Stewart”, si legge su ‘X’. “Ha detto Ariete a caso? Davvero?”, commenta con ironia un utente. I due si sono conosciuti e innamorati sul set di ‘Twilight’: lui interpretava un vampiro, lei una studentessa mortale. L’amore nato tra i due personaggi è diventato reale e hanno ufficializzato la loro relazione nel 2009. Dopo qualche anno, le loro strade si sono divise quando lei è stata paparazzata tra le braccia del regista Rupert Sanders. Tra i due è ormai acqua passata: Pattinson dal 2018 fa coppia con la modella e attrice Suki Waterhouse, mentre Stewart dal 2019 ha una relazione con la sceneggiatrice Dylan Meyer, con la quale è convolata a nozze lo scorso anno.

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Robert Pattinson Robert Pattinson kristen stewart Robert Pattinson battuta ariete Robert Pattinson nuovo film
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