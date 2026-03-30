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Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio

Entrambi gli indagati sono accusati, in concorso, di maltrattamenti e sequestro di persona. Al figlio viene contestato anche l’omicidio volontario aggravato

Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio
30 marzo 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svolta nelle indagini sulla morte dell’85enne trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. All’alba di oggi, a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e del figlio dell’uomo.

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Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura, arriva al termine di un’attività investigativa che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto emergere “un quadro di gravi e prolungate sofferenze” subite dall’anziano.

Entrambi gli indagati sono accusati, in concorso, di maltrattamenti e sequestro di persona. Al figlio viene contestato anche l’omicidio volontario aggravato.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.30 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, alla presenza della procuratrice Grazia Pradella e del comandante provinciale Pierantonio Breda.

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