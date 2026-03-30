circle x black
Cerca nel sito
 

Valbondione, morto un 25enne: è precipitato per oltre cento metri in un canalone

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento

Soccorso alpino - Ipa
Soccorso alpino - Ipa
30 marzo 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere caduto, precipitando per oltre un centinaio di metri, sulle montagne della Bergamasca. È accaduto a Valbondione, nella tarda mattinata di ieri.

CTA

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta una equipe medica con l’elisoccorso partito da Bergamo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Una squadra del soccorso alpino della stazione di Valbondione, insieme ai colleghi di Clusone, hanno prestato assistenza in piazzola a Valbondione, mentre altri tecnici sono saliti in quota e hanno accompagnato a valle una persona che era insieme al ragazzo, rimasta illesa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
montagna valbondione news morto valbondione Valbondione morto
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza