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Pianificava una strage a scuola, arrestato 17enne pescarese: a casa manuali per costruire armi

Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose. Rinvenuti vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali

Carabinieri - (Ipa)
Carabinieri - (Ipa)
30 marzo 2026 | 07.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Manuali per costruire armi e la volontà di compiere una strage a scuola. Un 17enne è stato arrestato a Perugia perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nelle prime ore di oggi - nell'ambito di un'operazione tra Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana - il Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri ha arrestato il ragazzo, originario di Pescara, trasferito in un carcere minorile.

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Le indagini hanno permesso di contestare al giovane il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di armi. Tra il materiale sequestrato, spiccano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, oltre a 'manulai' dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali: tutto, secondo gli investigatori, va inserito in una chiara cornice di finalità terroristica. Nelle perquisizioni sono state rinvenute informazioni sul reperimento di armi, sulla loro fabbricazione con tecnologia 3D e sulla preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza soprannominata la 'madre di Satana', nota per l’estrema facilità di sintesi e già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi, soprannominata la 'madre di Satana'.

Le indagini hanno documentato i contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato 'Werwolf Division', che diffonde contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della razza ariana. Nel gruppo, vengono esaltate le figure di autori di stragi di massa: vengono menzionati Brenton Tarrant, autore degli attentati alle moschee di Christchurch avvenuti il 15 marzo 2019, e Anders Behring Breivik, autore degli attentati avvenuti a Oslo e Utoya il 22 novembre 2011. Dall'analisi delle conversazioni è emerso inoltre l’esplicito intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio.

Le indagini hanno portato a sette perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle province di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo. I ragazzi sono indagati in relazione all'articolo 604 del codice penale che fa riferimento a propaganda, istigazione e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

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terrorismo arresto 17enne 17enne arrestato strage columbine cronaca news
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