Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi

L’obiettivo è rafforzare la responsabilità dei vertici delle grandi piattaforme digitali e dei sistemi di Intelligenza artificiale, nel quadro delle norme europee già esistenti

Una proposta di legge, presentata dal Partito democratico al Senato, punta a vietare le forme di dipendenza' legate ai social media. Il testo mira a introdurre la dipendenza algoritmica e l’influenza algoritmica tra le pratiche vietate al ricorrere di specifiche condizioni. L’obiettivo è rafforzare la responsabilità dei vertici delle grandi piattaforme digitali e dei sistemi di Intelligenza artificiale, nel quadro delle norme europee già esistenti.