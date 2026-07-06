Grande attesa a Dallas per il big match dei Mondiali 2026 tra Spagna e Portogallo agli ottavi di finale. Oggi, lunedì 6 luglio , i campioni d'Europa del ct De La Fuente affrontano i lusitani per un posto tra le migliori otto del torneo. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Spagna-Portogallo? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn