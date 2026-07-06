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Mondiali, oggi ottavi Spagna-Portogallo - Diretta

A Dallas si gioca il derby iberico tra i campioni d'Europa in carica e i lusitani

Cristiano Ronaldo - IPA
Cristiano Ronaldo - IPA
06 luglio 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grande attesa a Dallas per il big match dei Mondiali 2026 tra Spagna e Portogallo agli ottavi di finale. Oggi, lunedì 6 luglio, i campioni d'Europa del ct De La Fuente affrontano i lusitani per un posto tra le migliori otto del torneo. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Spagna-Portogallo? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn

La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Usa e Belgio.

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