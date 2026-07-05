Il fenomeno portoghese ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia degli ottavi dei Mondiali contro la Spagna
Cristiano Ronaldo non delude in conferenza stampa, alla vigilia degli ottavi dei Mondiali tra il suo Portogallo e la Spagna. Una partita che potrebbe essere anche l'ultima con la maglia della nazionale: "Voi avete una gran voglia che io mi ritiri" ha detto il fuoriclasse portoghese, rivolgendosi alla sala stampa. "Quel giorno arriverà e dico la verità, qualunque cosa accada domani uscirò con la coscienza molto tranquilla al 1000%. Ho dato sempre tutto quello che avevo. Non gioco per necessità, gioco per passione".
Il cinque volte Pallone d'Oro ha poi precisato: "Gioco nel club e nella Nazionale perché adoro giocare a calcio. Non sento pressione, non ho l'obbligo di vincere. Voglio godermi ogni partita e voglio godermi una competizione come i Mondiali. Sto giocando bene, ho segnato 3 gol. E segno perché sto bene... credo".
🇵🇹 El cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista portugués:— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 5, 2026
CR7: "Te reto a hacer una buena pregunta, ya que no te gusto."
Periodista: "¿Qué es lo más difícil en un Mundial con 41 años?".
CR7: "HABLAR CON USTEDES, que no me quieren". pic.twitter.com/dcxMBeSqzp
CR7 ha avuto poi uno scambio di vedute con uno dei giornalisti presenti: "Qual è la cosa più difficile? Parlare con voi, con alcuni di voi. Quelli a cui non piaccio, soprattutto a te. So che sei uno di loro. Ricordo bene i volti delle persone, mi basta vederli una volta e non li dimentico mai. Giocare a 41 anni è una bella esperienza, per raggiungere questo livello devi rinunciare a molte cose".
E ancora: "Quello che ho fatto durante la mia carriera è stato adattarmi alle sfumature dell'età, sapendo che non sono lo stesso giocatore che ero una volta. Ma una cosa mi è chiara e non cambia. Continuo a segnare e spero di farlo anche domani. Se non ci riuscirò domani, lo farà un mio compagno per passare il turno. Questo è ciò che conta''.
Il portoghese ha trovato anche il tempo per stemperare la tensione con un divertente aneddoto: "Ieri, durante il volo - ha detto - una delle hostess era argentina e io lo sapevo dal modo in cui mi ha guardato. Le ho detto: 'Sono sicuro che sei argentina'. Come l'ho capito? Mi ha guardato e ha distolto gli occhi molto velocemente, questo significa che non le piaccio...".