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Stupro turista finlandese, condanna a 5 anni e 4 mesi per pesista olimpionico Pizzolato

La violenza sarebbe avvenuto a Trapani nel 2022. Condannati anche i tre amici con lui quella notte

Antonio Pizzolato - Ipa/Fotogramma
Antonio Pizzolato - Ipa/Fotogramma
06 luglio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 Antonio Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani.

Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nella notte del 22 luglio 2022.

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pizzolato pizzolato stupro pizzolato condanna stupro
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