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Iran, casco blu Unifil ucciso in Libano in un'esplosione. Wsj: "Missione Usa per recuperare uranio" - Diretta

Missione che porterebbe le forze americane all'interno del Paese per giorni o anche più a lungo. Tutti gli aggiornamenti e le news in diretta sul conflitto

Soldati israeliani - (Afp)
Soldati israeliani - (Afp)
30 marzo 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente Usa Donald Trump starebbe valutando un'operazione militare per sequestrare quasi 454 kg di uranio dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal , che cita fonti anonime statunitensi, secondo cui la missione probabilmente porterebbe le forze americane all'interno del Paese per giorni o anche più a lungo. Queste le ultime news di oggi lunedì 30 marzo sulla guerra in Iran.

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Trump a bordo dell'Air Force One ha inoltre affermato parlando con i giornalisti che gli attacchi contro i vertici della Repubblica islamica equivalgono di fatto a un cambio di regime, che l'Iran avrebbe acconsentito a far transitare altre 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz e che a breve potrebbe esserci un accordo con l'Iran.

Intanto l'Indonesia ha confermato che uno dei suoi caschi blu che faceva parte del contingente Unifil in Libano è stato ucciso e altri tre feriti mentre prestavano servizio con la forza Onu. Sei soldati isreliani sono invece rimasti feriti in tre episodi distinti e tre di loro sono in gravi condizioni. Lo ha riferito l'Idf, precisando che due militari sono rimasti feriti da colpi anticarro, tre da un attacco di droni e un'altro in un incidente operativo.

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