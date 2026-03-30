Intanto l'Indonesia ha confermato che uno dei suoi caschi blu che faceva parte del contingente Unifil in Libano è stato ucciso e altri tre feriti mentre prestavano servizio con la forza Onu. Sei soldati isreliani sono invece rimasti feriti in tre episodi distinti e tre di loro sono in gravi condizioni. Lo ha riferito l'Idf, precisando che due militari sono rimasti feriti da colpi anticarro, tre da un attacco di droni e un'altro in un incidente operativo.