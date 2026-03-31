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Cosa prevede la proposta di legge elettorale targata centrodestra

31 marzo 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia oggi, con l’incardinamento in commissione Affari costituzionali della Camera, l’iter dello Stabilicum, la proposta di legge elettorale targata centrodestra. Dopo la battuta d’arresto al referendum sulla giustizia, è stata la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a chiedere uno sprint ai suoi per cambiare le regole del gioco, un invito che sembra essere stato accolto anche dalla Lega, pronta a portare dama la riforma assieme agli alleati.

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Con l’obiettivo principale di evitare maggioranze ballerine e pareggi, la legge che sostituirà il Rosatellum è un proporzionale con premio di maggioranza: la coalizione che raggiungerà il 40% dei voti verrà premiata con 70 seggi a Montecitorio e 35 al Senato.

Se, invece, nessuno dovesse arrivare a questa soglia, il centrodestra ha previsto un turno di ballottaggio per gli schieramenti che arriveranno al 35%.

Tra le altre novità, c’è sicuramente l’indicazione del candidato premier nella presentazione delle liste e i listini bloccati, ovvero senza preferenze.

Come spiegato da Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli, la proposta è solo il terreno da cui partire, tanto per la maggioranza, quanto per le opposizioni, che al momento restano sulle barricate: non sono queste le priorità del Paese.

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