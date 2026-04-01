Donald Trump scuote la Nato, dichiarando di valutare seriamente il ritiro degli Stati Uniti dall'Allenaza Atlantica e criticando il mancato sostegno europeo nella crisi con l’Iran e le tensioni legate allo Stretto di Hormuz.

Rispondendo a una domanda del Telegraph sulla possibilità di riconsiderare l’adesione alla Nato dopo il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha chiosato: "Direi che è ben oltre una semplice rivalutazione". Quindi ha aggiunto: "Non sono mai stato convinto dalla Nato. Ho sempre saputo che era una tigre di carta, e lo sa anche Putin, tra l’altro. "Noi siamo - ricorda - sempre stati presenti automaticamente, anche per l’Ucraina. L’Ucraina non era un nostro problema. Era un test, e noi eravamo lì per loro, e lo saremmo sempre stati. Loro non sono stati lì per noi".

Trump, ha poi nuovamente rimproverato il premier britannico, Keir Starmer, per essersi rifiutato di contribuire alla guerra contro l’Iran. "Non avete nemmeno una marina militare - ha detto - Siete troppo vecchi e avete portaerei che non funzionano". Alla domanda se Starmer dovrebbe aumentare la spesa per la difesa, il presidente ha precisato di non avere "intenzione di dirgli cosa fare. Può fare quello che vuole, non importa". "Tutto ciò che vuole Starmer sono costosi mulini a vento che stanno facendo schizzare alle stelle i prezzi dell’energia", ha concluso.

La replica di Londra

La Nato è "l'alleanza militare più efficace che il mondo abbia mai conosciuto", ha replicato Starmer. La Nato "ci garantisce la sicurezza da decenni e siamo pienamente impegnati" nell'Alleanza, ha dichiarato il leader laburista in una conferenza stampa a Downing Street.



"Qualunque sia la pressione su di me e sugli altri, qualunque sia il clamore, agirò nell'interesse nazionale britannico in tutte le decisioni che prenderò, ed è per questo che sono stato assolutamente chiaro sul fatto che questa non è la nostra guerra, o che non ci faremo trascinare in essa", ha poi aggiunto Starmer. "Ma sono altrettanto chiaro sul fatto che, quando si tratta di difesa, sicurezza e del nostro futuro economico, dobbiamo avere legami più stretti con l'Europa".

Il Regno Unito - ha infine chiarito il capo del governo di Londra - "farà di più in termini di allineamento" con l'Unione Europea.

La posizione Ue

Unione Europea e Stati Uniti sono "sempre più forti insieme", e per questo "la Nato è fondamentale", afferma la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso del briefing giornaliero con la stampa, ribadendo l'impegno dell'Unione per un "forte legame transatlantico, che rimane cruciale per la nostra sicurezza".

"Siamo anche impegnati a investire nella nostra sicurezza e difesa, ed è per questo che abbiamo permesso agli Stati membri di mobilitare fino a 800 miliardi di euro per la nostra sicurezza, tra cui i 150 miliardi specificamente per gli acquisti congiunti", aggiunge, riferendosi rispettivamente ai piani Readiness 2030/ReArm Europe e lo strumento di investimento Safe.