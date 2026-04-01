Trump: "Presidente ci ha chiesto una tregua". Ma Teheran smentisce: "E' falso e infondato". Verso il ritiro Usa dalla Nato. Wsj: "Emirati pronti a scendere in campo per forzare apertura Hormuz"

In corso discussioni su un possibile cessate il fuoco con l'Iran in cambio della riapertura dello stretto di Ho﻿rmuz. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid, citando tre funzionari statunitensi per i quali "non è chiaro se si possa raggiungere un accordo". "Lo Stretto di Hormuz riaprirà sicuramente, ma non per gli Usa", aveva annunciato poco prima il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano Ebrahim Azizi aggiungendo che "sarà aperto solo a coloro che si adegueranno alle nuove leggi iraniane".

Da parte sua, Donald Trump ha reso noto che "il presidente del nuovo regime iraniano, molto meno radicalizzato e ben più intelligente dei suoi predecessori, ha chiesto agli Stati Uniti d’America un cessate il fuoco!". Affermazioni che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha definito "false" e "infondate".

Trump, che ha dichiarato di stare "seriamente valutando" il ritiro degli Stati Uniti dalla Nato dopo il mancato sostegno degli alleati europei nel conflitto, terrà stasera (alle 21 ora locale, le 3 in Italia) "un discorso alla nazione per fornire un importante aggiornamento sull'Iran", ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Continuano intanto gli attacchi con droni dall'Iran: un raid ha provocato un vasto incendio si è sviluppato nell'aeroporto internazionale del Kuwait. Mentre secondo il Wall Street Journal gli Emirati Arabi Uniti sarebbero pronti a scendere in campo per aiutare gli Stati Uniti e altri alleati a forzare l'apertura dello Stretto di Hormuz. Se arriverà l'approvazione, gli Emirati saranno il primo Paese del Golfo a unirsi alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio da Israele e Stati Uniti contro l'Iran.