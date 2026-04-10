Oltre tre ore di colloquio. Al centro dell'incontro il nodo dei Congressi che ha aperto una forte discussione interna e il caso della nomina del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli

E' in corso da circa tre ore nella sede di Mediaset a Cologno Monzese il pranzo di lavoro tra Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio. Al centro dell'incontro il nodo dei Congressi che ha aperto una forte discussione interna e il caso della nomina del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del segretario nazionale di Forza Italia. Raccontano che al tavolo delle trattative di questi giorni siano arrivati vari nomi. Anzi, c'è chi assicura di aver visto circolare due 'rose' di candidati. Enrico Costa, (fortemente voluto da Tajani e in pole), riferiscono qualificate fonti azzurre, guiderebbe una di queste liste con dentro anche il portavoce nazionale, Raffaele Nevi, e Pietro Pittalis, coordinatore regionale in Sardegna.

Tra gli altri papabili figurerebbero il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, la responsabile esteri del partito, Deborah Bergamini, attuale vicesegretaria nazionale di Fi, e Ugo Cappellacci, attuale presidente della commissione Sanità di Montecitorio. Allo stato, raccontano, ancora non sarebbe stata trovata una exit strategy per Barelli e una soluzione per il suo successore. Gianni Letta, presente all'incontro, svolge un ruolo di mediatore per arrivare a un nome condiviso.