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Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

Il pilota britannico della Mercedes domina la gara veloce a Montreal

George Russell - IPA
George Russell - IPA
23 maggio 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

George Russell vince la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes chiude la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

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Gp Canada, ordine arrivo sprint

Ecco l'ordine di arrivo della sprint race:

1. George Russell (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Sergio Perez (Cadillac)

15. Nico Hulkenberg (Audi)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Pierre Gasly (Alpine)

21. Isack Hadjar (Red Bull)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Classifica aggiornata

Ecco la classifica di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Canada:

1) Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti

2) George Russell (Mercedes) – 88 punti

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti

4) Lando Norris (McLaren) – 58 punti

5) Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti

6) Oscar Piastri (McLaren) – 48 punti

7) Max Verstappen (Red Bull) – 28 punti

8) Oliver Bearman (Haas) – 17 punti

9) Pierre Gasly (Alpine) – 16 punti

10) Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 punti

11) Franco Colapinto (Alpine) – 7 punti

12) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 punti

13) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti

14) Carlos Sainz (Williams) – 4 punti

15) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 punti

16) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto

17) Alexander Albon (Williams) – 1 punto

18) Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti

19) Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti

20) Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti

21) Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti

22) Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti

Riproduzione riservata
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Tag
Gp Canada gara sprint Canada gara sprint ordine arrivo gara sprint
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