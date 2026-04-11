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Meteo, ultimi giorni con l’anticiclone: poi arrivano piogge e temporali

La calda alta pressione ci terrà compagnia altre 48 ore, con temperature ben sopra la media e solo poche nubi di passaggio. Ma da domenica 12 aprile è atteso un fronte temporalesco che darà il via ad una fase più dinamica e perturbata

Meteo, ultimi giorni con l’anticiclone: poi arrivano piogge e temporali
11 aprile 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Italia stretta nella morsa del caldo anomalo con punte fino a 30°C, poi svolta improvvisa già da domenica 12 aprile: una perturbazione in arrivo dal Nord Europa è pronta a spezzare la fase stabile portata dall’anticiclone africano, con temporali anche intensi al Nord e un cambio netto del tempo su gran parte del Paese.

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Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la parentesi stabile e calda. Il bacino del Mediterraneo sarà infatti abbracciato da un promontorio del vasto anticiclone africano, un sistema di alta pressione che dal deserto del Sahara si spingerà fino al cuore dell'Europa. Questa configurazione garantirà un'atmosfera estremamente stabile, disturbata unicamente da qualche innocua nube di passaggio tra la Liguria e i settori tirrenici. Il vero protagonista sarà il caldo: nel corso di domenica ci aspettiamo temperature massime fino a 27°C in città come Firenze, Roma e Palermo, mentre in alcune aree della Sardegna si toccheranno addirittura i 30°C.

Siamo di fronte a valori che ricordano la fine di giugno, non la metà di aprile. Si tratta di un'anomalia termica di ben 7-8°C oltre la media stagionale, un dato che ci mette davanti a un'evidenza innegabile: il cambiamento climatico in atto. Il riscaldamento generale è ormai una realtà tangibile per tutti e non bastano brevi parentesi di maltempo per azzerare una tendenza al rialzo ormai consolidata.

Con l’aumentare del caldo cresce pure il rischio di eventi estremi. In meteorologia, un accumulo di calore si traduce sempre in un aumento dell'energia potenziale in gioco (maggior evaporazione dai mari = più umidità nell’aria). Più fa caldo, più il sistema atmosferico si carica, aumentando il rischio di eventi estremi al primo ingresso perturbato. Ed è proprio quello che ci aspettiamo già dalla serata di domenica, quando un fronte instabile in discesa dal Nord Europa piomberà sull'Italia, innescando i primi temporali, localmente anche molto intensi, su Piemonte, Liguria e Lombardia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11. Al Nord: poche nubi ovunque, clima mite. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato.

Domenica 12. Al Nord: peggiora al Nordovest con piogge nel corso del pomeriggio/sera. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: poco nuvoloso.

Lunedì 13. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: molte nubi con pioggia su molti settori. Al Sud: peggiora in serata su Campania e Puglia.

Tendenza: deciso peggioramento del tempo a causa della formazione di un vortice Mediterraneo.

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