La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - nel derby della Mole dell'ultima giornata di campionato. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una qualificazione in Champions che al momento appare complicatissima (la Juve ha 68 punti, come il Como quinto, ed è a -2 da Milan e Roma).