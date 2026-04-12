Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video

Il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, intercettato dall’Adnkronos a Vinitaly, lancia un allarme parlando con Luca Zaia, presidente del Consiglio del Veneto, sul peso della burocrazia per le imprese del vino. "Il totale delle pagine di regolamenti, leggi e circolari europee che riguardano la produzione di vino equivale a quasi 1,5 milioni di parole. La Bibbia ha circa 700mila parole. Per fare vino ogni giorno i produttori agricoli si devono confrontare con una legislazione lunga 2 bibbie".