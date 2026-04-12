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Montecarlo, oggi la finale Sinner-Alcaraz - Diretta

Il tennista azzurro sfida lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 aprile 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - , per la prima volta nella nuova stagione, nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato, puntando il sorpasso al numero 1 del ranking Atp.

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Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac, Auger-Aliassime e Zverev in semifinale, mentre Alcaraz ha battuto Baez, Etcheverry, Bublik e Vacherot nell'ultimo turno.

Sinner ha raggiunto un'altra finale dopo aver completato il Sunshine Double, vincendo prima a Indian Wells e poi a Miami.

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