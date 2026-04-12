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Il tennista azzurro sfida lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato
Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - , per la prima volta nella nuova stagione, nell'ultimo atto del Masters 1000 del Principato, puntando il sorpasso al numero 1 del ranking Atp.
Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac, Auger-Aliassime e Zverev in semifinale, mentre Alcaraz ha battuto Baez, Etcheverry, Bublik e Vacherot nell'ultimo turno.
Sinner ha raggiunto un'altra finale dopo aver completato il Sunshine Double, vincendo prima a Indian Wells e poi a Miami.