Il Papa è arriato oggi a Madrid, dove è stato accolto dal Re Felipe VI e dalla Regina Letizia di Spagna, dal Primo ministro Pedro Sanchez con la delegazione e i vescovi spagnoli. L’atterraggio all’Aeroporto internazionale Adolfo Suárez Madrid-Barajas è avvenuto alle ore 10.12, ai piedi dell’aereo due bambini in abito tradizionale che gli donano dei fiori. Dopo la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive delegazione, il Papa si è diretto con il Re e la Regina nel Salone d’Onore per un breve incontro privato. Al termine, il Santo Padre si è trasferito in auto al Palazzo Reale per la visita di cortesia alle Loro Maestà i Reali di Spagna e l’Incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico. Il Santo Padre si tratterrà nel Paese fino al 12 giugno, con tappe anche a Barcellona e alle isole Canarie.

Il Papa, sul volo che lo portava in Spagna, ha dato voce alla sua preoccupazione per la situazione in Ucraina dopo le prove di dialogo tra Putin e Zelensky che non sono andate in porto. “Bisogna promuovere il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione della violenza e della guerra". "Sono preoccupato per l'Ucraina. - ha detto Leone come riportano i media al seguito -. Ogni volta la situazione peggiora. Adesso anche negli Stati Uniti alcuni vogliono dare il loro appoggio. Sono già quattro anni e mezzo. Occorre trovare una soluzione".

Parlando della situazione in Libano ha detto: “Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa".

Il Papa ai Mondiali di calcio che stanno per iniziare tiferà USA. “Farò sicuramente il tifo per gli Usa ai mondiali di calcio ma non so quante partite avrò modo di vedere", ha detto Prevost.