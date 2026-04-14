circle x black
Cerca nel sito
 

Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sulla linea per un guasto tecnico: ritardi fino a 180 minuti, cancellazioni e treni limitati su AV e Intercity

Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record
14 aprile 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ritardi fino a 120–180 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione. I disagi, secondo gli aggiornamenti, stanno coinvolgendo sia treni Frecciarossa sia Italo, con effetti che si stanno estendendo anche ai treni Intercity e ai collegamenti a lunga percorrenza.

CTA

Treni limitati, cancellati e instradati su linee alternative

La circolazione dei treni Alta Velocità risulta fortemente compromessa. Diverse corse sono state cancellate o deviate sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Disagi anche per gli Intercity, che registrano ritardi medi fino a 60 minuti.

Tra le principali variazioni segnalate:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): origine da Roma Termini.

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): instradato via Formia, senza fermata a Napoli Afragola.

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): origine da Roma Termini.

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): cancellato.

I passeggeri sono invitati a rivolgersi al personale di assistenza Trenitalia per soluzioni alternative e primi treni utili.

Ritardi superiori ai 60 minuti su numerosi convoglii

Oltre alle cancellazioni, diversi treni Alta Velocità registrano ritardi superiori a 60 minuti, tra cui:

FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale

FR 9608 Salerno – Milano Centrale

FR 8334 Napoli Centrale – Roma Termini

FR 9406 Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia

FR 9490 Salerno – Venezia Santa Lucia

La situazione resta in evoluzione mentre i tecnici di RFI continuano le operazioni di ripristino della piena regolarità della linea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
treni roma napoli treni bloccati oggi Treni Alta Velocità Napoli Roma alta velocità napoli roma
Vedi anche
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza