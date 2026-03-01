circle x black
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video

01 marzo 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un brano inedito di Mina, intitolato ‘A costo di morire’, ha chiuso simbolicamente la sfilata di Giorgio Armani, presentata negli spazi di via Borgonuovo, a Milano, e dedicata al womenswear del prossimo autunno/inverno. La canzone è un omaggio al grande stilista italiano, scomparso il 4 settembre scorso. Ad assistere alla collezione disegnata da Silvana Armani, tra gli ospiti, anche lo storico compagno di Armani, Leo Dell’Orco, che oggi guida lo stile uomo. Il brano è la cover di una canzone di Fausto Leali del 2011, che l’artista italiana ha interpretato per l’occasione e che dovrebbe figurare nel suo nuovo album, prossimamente in uscita.

