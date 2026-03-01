Sanremo Human Index, festival da record: 1,2 miliardi di interazioni social, +20% rispetto al 2025

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo segna un record assoluto con 1,2 miliardi di interazioni complessive sui social e una crescita del +20% rispetto al 2025, confermandosi come l’evento più importante del panorama mediatico italiano. È quanto emerge dall'analisi realizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia, che ha indovinato con un giorno di anticipo il vincitore e i cinque finalisti del Festival (GUARDA).

"Sanremo 2026 è un’edizione da record sui social, con 1,2 miliardi di interazioni", spiega Luca Ferlaino, presidente Human Data. "Il nostro 'indice di vittoria', il Sanremo Human Index, ha analizzato miliardi di interazioni online combinando AI e competenze umane, individuando vincitore e finalisti in anticipo, dimostrando l’importanza dell’analisi dei social nella predizione dei risultati in diversi ambiti".

Elettra Lamborghini guida la gara delle interazioni social di Sanremo 2026

La gara delle interazioni social complessiva vede primeggiare Elettra Lamborghini (77,9 milioni) e Ditonellapiaga (52,2 milioni), seguite da Sal Da Vinci (43,1 milioni) e Arisa (42 milioni), che guidano il racconto digitale del Festival.

Sal Da Vinci in testa alle interazioni social durante la finale di Sanremo

La classifica delle interazioni della finale, invece, è guidata dal vincitore Sal Da Vinci con 28,9 milioni, davanti a Sayf (19,3 milioni) e Ditonellapiaga (18,3 milioni). Seguono Serena Brancale (15,6 milioni) e Arisa (13,9 milioni).

La crescita dei follower è guidata da Sayf

La kermesse ha generato come di consueto un forte impatto sulle community degli artisti: la crescita follower sui social è guidata da Sayf (+260mila), seguito da Ditonellapiaga (+186mila) e Samurai Jay (+179mila).

L’annuncio di Stefano De Martino alla direzione artistica e alla conduzione di Sanremo 2027 ha acceso la conversazione social

L’annuncio di Stefano De Martino alla direzione artistica e alla conduzione di Sanremo 2027 ha acceso la conversazione sui social, generando oltre 3,5 milioni di interazioni. Tra i momenti più discussi in rete anche la vittoria di Sal Da Vinci, la performance del super ospite Andrea Bocelli - arrivato all'Ariston a cavallo - e le esibizioni dei Pooh e di Max Pezzali.

Sal Da Vinci in top alla classifica degli streaming dopo la finale

La classifica finale degli streaming è guidata dal vincitore Sal Da Vinci con 6,3 milioni. Davanti a Fedez & Masini (5.081.717), Arisa (4.633.275), Ditonellapiaga (4.349.617), Samurai Jay (4.291.028), Serena Brancale (4.281.765), Sayf (4.156.342), LDA & Aka 7even (3.453.369), Luchè (3.440.596) e Nayt (3.336.375).

Tra gli ospiti che hanno contribuito ad amplificare lʼeco mediatica della finale, dopo Stefano De Martino, con 3,4 milioni di interazioni, c'è Andrea Bocelli (1 milione) e Gino Cecchettin (464mila).

"Pace, pace" è il tormentone social della finale

Il coro "Pace, pace" intonato dalla platea dell’Ariston al rientro dal Tg1 - dedicato agli ultimi sviluppi sulla guerra in Medio Oriente - si trasforma nel tormentone social della finale, con 780mila interazioni.

Il look di Serena Brancale il più discusso sui social

I look più discussi sui social: Serena Brancale (115mila conversazioni), seguono Bambole di pezza (53mila) e Laura Pausini (29mila).