circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Trump: "Eliminati 48 leader in un colpo solo"

Il presidente Usa: "Petrolio e Stretto Hormuz? Non mi preoccupa nulla". Netanyahu: "Giorni dolorosi, tutta forza Idf per garantire nostro futuro"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
01 marzo 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nell'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran sono stati "uccisi 48 leader in un colpo solo". Così il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a conoscenza di quanti obiettivi manchino ancora. E sottolineando poi, a Cnbc, che le operazioni militari statunitensi in Iran sono "più avanti del previsto".

"Non sono preoccupato di nulla. I prezzi saranno gestiti, come sempre", ha affermato inoltre Trump, interpellato da Fox News circa le conseguenze sul costo del petrolio e gli effetti della chiusura dello Stretto di Hormuz dopo l'operazione contro il regime iraniano.

Netanyahu: "Giorni dolorosi, tutta forza Idf per garantire nostro futuro"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dal canto suo ha definito "giorni dolorosi" quelli dall'attacco sferrato contro l'Iran e parlando da Kirya ha detto che "ieri qui, a Tel Aviv, e ora a Beit Shemesh, abbiamo perso persone care. Il mio cuore è con le famiglie e, a nome di tutti voi, cittadini di Israele, invio i miei auguri di guarigione ai feriti".

Netanyahu, affermando poi di essere "impegnati in una campagna in cui stiamo impiegando tutta la forza delle Idf, come mai prima d'ora, per garantire la nostra esistenza e il nostro futuro", ha dichiarato che nei prossimi giorni aumenteranno gli attacchi contro l'Iran, in seguito all'uccisione della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri alti funzionari iraniani.

“Le nostre forze stanno attualmente colpendo il cuore di Teheran con crescente intensità, che continuerà ad aumentare nei prossimi giorni”, ha detto Netanyahu in una dichiarazione video girata sul tetto del complesso del ministero della Difesa di Tel Aviv. E ha quindi aggiunto di aver concluso una valutazione della sicurezza con i vertici della sicurezza israeliana, durante la quale “ha dato istruzioni per il resto della campagna”.

Il premier israeliano ha anche ribadito il suo elogio al presidente Trump e ha salutato la cooperazione con l'esercito americano: “Queste forze congiunte ci consentono di fare ciò che spero da 40 anni: infliggere un colpo devastante al regime terroristico”, ha affermato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran attacco usa iran usa israele iran attacco usa israele
Vedi anche
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza