Serie A, Cremonese-Milan 0-1 - Diretta

Derby lombardo nella 27esima giornata di Serie A

01 marzo 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 con il contestato gol di Troilo, mentre i lombardi sono stati battuti dalla Roma all'Olimpico con un netto 3-0.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan è atteso dal derby contro l'Inter, mentre la Cremonese volerà a Lecce.

