circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli - Diretta

Gli scaligeri ospitano gli azzurri al Bentegodi nella 27esima giornata di campionato

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
28 febbraio 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, la squadra azzurra sfida l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta, con annesse polemiche per il gol annullato a Gutierrez, contro l'Atalanta, che si è imposta 2-1 a Bergamo, mentre quella di Sammarco, succeduto a Zanetti sulla panchina scaligera, è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo.

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli ospiterà il Torino mentre l'Hellas Verona sfiderà il Bologna in trasferta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
hellas verona napoli napoli diretta napoli live hellas verona napoli diretta hellas verona napoli live serie a napoli oggi
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza