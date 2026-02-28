circle x black
Iran, tensione anche a Dubai: niente voli e allarme sui social

Molti post rilanciano informazioni allarmistiche puntualmente smentite. Al momento, nessuna decisione è stata presa riguardo alla finale dell’ATP 500 in programma oggi

28 febbraio 2026 | 13.18
Voli sospesi da tutte le compagnie aeree e tensione alta negli Emirati arabi. Gli attacchi americani e israeliani all'Iran, e soprattutto i missili lanciati in risposta da Teheran, hanno ripercussioni anche ad Abu Dhabi, dove si registra un morto, e Dubai, dove sarebbero stati intercettati missili sull'area della Marina. I social sono pieni di post che rilanciano informazioni allarmistiche ma puntualmente smentite: spiagge abbandonate, file di macchine in uscita dal Paese, l'evacuazione del grattacielo 'Burj Khalifa'. In realtà, altri utenti social descrivono una situazione di apparente normalità. Al momento, nessuna decisione è stata presa riguardo alla finale dell’ATP 500 di Dubai tra Daniil Medvedev e Tallon Griekspoor in programma oggi alle 16 italiane.

