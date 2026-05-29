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Iran-Usa, Trump: "Ora nella Situation Room per decisione definitiva"

Il presidente Usa: "Navi bloccate nello Stretto di Hormuz potranno tornare a casa"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
29 maggio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ore decisive per l'accordo tra Usa e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth Social che si sta recando nella "Situation Room per prendere una decisione definitiva" sull'intesa con Teheran, dopo che nella giornata di oggi, venerdì 29 maggio, si sono susseguite news e retroscena su un accordo preliminare.

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L'uranio arricchito iraniano sepolto in profondità verrà "estratto dagli Stati Uniti in stretta collaborazione e coordinamento con l'Iran, oltre che con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e distrutto", ha affermato il presidente americano. "Non vi sarà alcuno scambio di denaro, fino a nuovo avviso - ha aggiunto - Sono stati concordati altri punti, di importanza ben inferiore".

"L'Iran - ha sottolineato ancora - deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente riaperto, senza pedaggi, per consentire il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni". Trump ha annunciato che "tutte le mine, se presenti, saranno neutralizzate".

"Le navi bloccate nello Stretto a causa del nostro incredibile e senza precedenti Blocco Navale, che ora verrà revocato, potranno iniziare il processo di 'ritorno a casa'! - ha aggiunto il presidente americano - Salutate le vostre mogli, mariti, genitori e famiglie da parte mia, il vostro Presidente preferito!".

La cronaca della giornata

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo la notizia che Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo preliminare per una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, che resta in attesa del via libera del presidente americano.

Teheran "non si fida di garanzie o parole" e "solo i fatti contano", aveva dichiarato in un post su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Non otteniamo concessioni con il dialogo, ma con i missili. Nei negoziati, ci limitiamo a far capire", ha proseguito Ghalibaf, secondo cui la Repubblica islamica "non intraprenderà alcuna azione prima che l'altra parte agisca". Per il presidente del Parlamento, "il vincitore di qualsiasi accordo è colui che è meglio preparato alla guerra fin dal giorno successivo".

Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti "non è ancora definitivo", ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero "inesatte".

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