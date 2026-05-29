Soccorsi e trasferiti in ospedale, due sarebbero in gravi condizioni

Grave incidente stradale oggi, venerdì 29 maggio, a Mazara del Vallo, nel Trapanese dove uno scuolabus si è ribaltato dopo l’impatto con un’autovettura in cui sono rimaste ferite 18 persone tra cui 14 bambini.

Due sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Salemi. Ferito anche l’autista dello scuolabus e due docenti, oltre a due assistenti. "Soccorsi e trasportati in ospedale i feriti a bordo dei 2 veicoli, 14 bambini e 4 adulti", scrivono i Vigili del fuoco su X. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza.