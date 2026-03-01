circle x black
Cerca nel sito
 

Torino-Lazio, Simeone segna ed esulta come... Sal Da Vinci - Video

L'attaccante granata ha ricreato il balletto di 'Per sempre sì'

Il balletto di Simeone - X
Il balletto di Simeone - X
01 marzo 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Simeone segna e omaggia... Sal Da Vinci. L'attaccante del Torino, dopo aver siglato il vantaggio granata nella sfida di oggi, domenica 1 marzo, contro la Lazio, ha deciso di rinnovare la sua esultanza prendendo ispirazione dal festival di Sanremo 2026, che ha appena incoronato vincitore il cantante napoletano.

Succede tutto al 21'. Simeone viene lanciato in profondità e batte Provedel in uscita, rendendo inutile il tentativo di salvataggio di Provstgaard e portando avanti i granata. I compagni lo sommergono in un abbraccio e poi ecco il balletto davanti alla telecamera: l'argentino indica lo schermo, poi sé stesso, stringe il pugno e lo sbatte contro la mano aperta, per poi sugellare il suo 'per sempre sì' indicandosi l'anulare.

Una performance perfetta, con Sal Da Vinci che, dopo Sanremo, conquista anche la Serie A.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
simeone lazio simeone sal da vinci sal da vinci sanremo
Vedi anche
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza