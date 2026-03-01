circle x black
Serie A, Torino-Lazio 2-0 - Diretta

I granata ospitano i biancocelesti nella 27esima giornata di campionato

Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
01 marzo 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D'Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa.

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all'Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli.

