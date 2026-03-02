circle x black
Iran, manager italiana bloccata a Dubai: "Stanotte allarme missili, nessuna informazione ufficiale"

Miriam Rubino all'Adnkronos: "Ci sono tanti italiani, anche molti bambini. Nessuno sa nulla"

L'aeroporto di Dubai - Afp
02 marzo 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
"Non abbiamo aggiornamenti. Solo un post Instagram del consolato che dice di stare 'shelter in place' (restare al riparo ndr), circa un'ora fa. Questa notte abbiamo ricevuto l’allarme di un probabile attacco missilistico. Non sappiamo fino a quando dobbiamo stare qui. Nessuna informazione ufficiale. Lo spazio aereo è chiuso e via terra dall’Oman non è più possibile passare perché ormai la frontiera è chiusa. Non sappiamo altro". Così all'Adnkronos Miriam Rubino, manager pugliese, di Latiano in provincia di Brindisi, di rientro da un viaggio di lavoro in India, bloccata dall'altro ieri sera a Dubai per l'impossibilità di ripartire a causa dell'allarme nei cieli dopo i bombardamenti di Usa e Israele in Iran.

"Ci sono tanti italiani, anche molti bambini, sia qui in hotel che nella chat di connazionali, circa una cinquantina, conosciuti in aeroporto in cui sono inserita", aggiunge. Non tutti si trovano nel suo albergo. "C'è anche una donna sola con una bambina, tutti nella stessa situazione di non sapere nulla", sottolinea Rubino.

Nel video postato ieri pomeriggio sul profilo Facebook, Rubino riferiva di alcune persone che hanno dormito nella hall o nei parcheggi degli alberghi per sicurezza e chiedeva spiegazioni più complete circa il consiglio dato "dall'ambasciata e dal consolato" a chi alloggiava in hotel di tenersi lontano dalle finestre. Sempre nel video di ieri spiegava che "l'unità di crisi è l'unico ufficio che rispondeva ma la risposta è quella di aspettare". Rubino ha anche detto di essere riuscita a trovare ospitalità in hotel grazie alla azienda per la quale era in viaggio di lavoro.

