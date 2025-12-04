Bianca Michelangeli vince seconda edizione del premio giornalistico Tg Poste
Giornalista romana di 29 anni. La proclamazione è avvenuta nel corso di una serata che si è svolta alla Casina Poste di Roma alla presenza dei vertici di Poste Italiane
Lo ha detto la presidente di Poste aprendo la premiazione del Tg Poste
"Il talento è l’ingrediente più importante della nostra azienda". Lo afferma l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, dal palco dell’evento di premiazione del tg Poste.