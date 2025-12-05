circle x black
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video

Il presidente del Coni ha parlato alla cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale

05 dicembre 2025 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La tregua olimpica per Milano Cortina? L’abbiamo portata avanti, l’abbiamo firmata a Olimpia e l’abbiamo portata all’Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'unanimità quasi dei paesi, l’ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è qualcos'altro ma siamo stati portatori di un'armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato". Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale.

