"La scuola è stata colpita da Teheran". Donald Trump ha accusato l'Iran per la strage nella scuola femminile di Minab, in Iran: 160 bambine e 14 insegnanti hanno perso la vita nella prima giornata dell'attacco portato da Stati Uniti e Israele, lo scorso 28 febbraio. La scuola è stata colpita da un missile che, secondo il presidente degli Stati Uniti, è stato lanciato dai pasdaran iraniani. Un video, però, pare smentire la versione di Trump e accredita l'ipotesi di un'azione americana.

Il filmato, diffuso dall'agenzia semiufficiale iraniana Mehr News, è il primo documento a mostrare missili che colpiscono l'area. Nella clip, secondo la Cnn realizzata da un vicino cantiere, si vede un missile che è compatibile con l'immagine di un Tomahawk, munizione in dotazione delle navi della US Navy: il missile può essere lanciato anche da sottomarini. I Tomahawk non sono utilizzati da Israele. Il video mostra una colonna di fumo che si alza dall'area dove si trova la scuola elementare Shajareh Tayyiba: decine di persone fuggono mentre è in corso l'attacco.

BREAKING: New footage shows a U.S. Tomahawk missile hitting an IRGC site in Minab, Iran, on Feb. 28—confirming the U.S. strike.



Smoke is already rising near the girls’ school where about 175 people, many children, were killed.



Source: @Easybakeovensz pic.twitter.com/A620Z5lmav — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

La Cnn fa riferimento al parere di esperti in materia: la sagoma del missile è compatibile con quella di un Tomahawk e l'utilizzo dell'arma, nella circostanza, rientra nella strategia delle forze armate americane. Il Tomahawk viene generalmente impiegato nelle fasi iniziali di un'operazione, quando è necessario indebolire le difese aeree nemiche per conquistare il controllo dei cieli. La strage nella scuola è avvenuta nel primo giorno dell'offensiva. Secondo l'analisi della Cnn, il missile avrebbe colpito un edificio immediatamente adiacente ad una struttura medica controllata dai pasdaran.