Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Un filmato diffuso dall'agenzia iraniana Mehr News mostra un missile: per gli esperti è un Tomahawk

Due immagini del video
08 marzo 2026 | 21.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La scuola è stata colpita da Teheran". Donald Trump ha accusato l'Iran per la strage nella scuola femminile di Minab, in Iran: 160 bambine e 14 insegnanti hanno perso la vita nella prima giornata dell'attacco portato da Stati Uniti e Israele, lo scorso 28 febbraio. La scuola è stata colpita da un missile che, secondo il presidente degli Stati Uniti, è stato lanciato dai pasdaran iraniani. Un video, però, pare smentire la versione di Trump e accredita l'ipotesi di un'azione americana.

Il filmato, diffuso dall'agenzia semiufficiale iraniana Mehr News, è il primo documento a mostrare missili che colpiscono l'area. Nella clip, secondo la Cnn realizzata da un vicino cantiere, si vede un missile che è compatibile con l'immagine di un Tomahawk, munizione in dotazione delle navi della US Navy: il missile può essere lanciato anche da sottomarini. I Tomahawk non sono utilizzati da Israele. Il video mostra una colonna di fumo che si alza dall'area dove si trova la scuola elementare Shajareh Tayyiba: decine di persone fuggono mentre è in corso l'attacco.

La Cnn fa riferimento al parere di esperti in materia: la sagoma del missile è compatibile con quella di un Tomahawk e l'utilizzo dell'arma, nella circostanza, rientra nella strategia delle forze armate americane. Il Tomahawk viene generalmente impiegato nelle fasi iniziali di un'operazione, quando è necessario indebolire le difese aeree nemiche per conquistare il controllo dei cieli. La strage nella scuola è avvenuta nel primo giorno dell'offensiva. Secondo l'analisi della Cnn, il missile avrebbe colpito un edificio immediatamente adiacente ad una struttura medica controllata dai pasdaran.

