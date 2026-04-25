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Iran-Usa, verso un nuovo round di colloqui: Witkoff e Kushner oggi in Pakistan - Diretta

Prove di dialogo a Islamabad. Teheran schiera il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, già arrivato a destinazione

Iran-Usa, verso un nuovo round di colloqui: Witkoff e Kushner oggi in Pakistan - Diretta
25 aprile 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner oggi in Pakistan per partecipare ai colloqui con l'Iran, ma permane l'incertezza. Teheran nega l'esistenza di piani per negoziati diretti con la delegazione statunitense a Islamabad, dove il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato funzionari pakistani.

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Da parte sua il presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran presenterà un'offerta agli Stati Uniti ma non ne conosceva ancora i dettagli. E solo il giorno prima aveva suggerito che l'incertezza sulla leadership iraniana stava complicando i negoziati.

Nel frattempo in Libano, dopo l’annuncio dell’estensione di tre settimane del cessate il fuoco, Israele ha dichiarato che continuerà a colpire “qualsiasi minaccia”, secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, che accusa Hezbollah, sostenuto dall’Iran, di voler sabotare la tregua.

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