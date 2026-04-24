circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan

Gli azzurri hanno battuto i lombardi nell'anticipo della 34esima giornata

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
24 aprile 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri hanno battuto la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona. A decidere il match la rete di McTominay al 3', all'autogol di Terracciano al 45', e i gol di De Bruyne al 48' e di Alisson Santos al 52'. Nel finale rigore sbagliato da McTominay, che si fa ipnotizzare da Audero all'83'.

CTA

Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti, portandosi a +3 dal Milan terzo e a -9 dall'Inter, rimandando così la festa scudetto nerazzurro. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo.

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli napoli oggi napoli cremonese serie a napoli diretta napoli live napoli cremonese diretta napoli cremonese live
Vedi anche
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza