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Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: "Sono sereno"

Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia dalla procura di Milano in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25﻿

Gianluca Rocchi - (Ipa)
Gianluca Rocchi - (Ipa)
25 aprile 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell'estate dello scorso anno.

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Rocchi, ha fatto sapere di essere 'sereno e di andare avanti', a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle.

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Calcio Serie A frode sportiva rocchi avviso di garanzia rocchi avviso
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