circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Milan-Inter - La partita in diretta

I rossoneri affrontano la squadra di Chivu per provare a riaprire il campionato

Leao e Modric - Fotogramma/IPA
Leao e Modric - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorno di derby di Milano in Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan affronta l'Inter a San Siro per riaprire il campionato. I rossoneri arrivano alla partita dopo il successo contro la Cremonese nell'ultimo turno e dovranno vincere per ridurre i 10 punti di distacco dalla capolista. Dall'altra parte, la squadra di Chivu ha vinto contro il Genoa nell'ultimo weekend. Si comincia alle 20:45.

Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, l'Inter affronterà l'Atalanta sabato 14 marzo alle 15. Domenica 15 il Milan se la vedrà con la Lazio all'Olimpico, alle 20:45.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Inter Milan Inter diretta Milan Inter Serie A
Vedi anche
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Roma, Papa Leone XIV a Torrevecchia: "Ti vogliamo bene " - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza