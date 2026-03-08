Giorno di derby di Milano in Serie A . Oggi, domenica 8 marzo , il Milan affronta l' Inter a San Siro per riaprire il campionato. I rossoneri arrivano alla partita dopo il successo contro la Cremonese nell'ultimo turno e dovranno vincere per ridurre i 10 punti di distacco dalla capolista. Dall'altra parte, la squadra di Chivu ha vinto contro il Genoa nell'ultimo weekend. Si comincia alle 20:45.

Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.