Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: "Sicuro di non averla toccata?"

La squadra di Chivu protesta per un braccio del belga in area di rigore. L'arbitro Doveri lascia correre

Saelemaekers e Barella - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 22.25
Redazione Adnkronos
Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha 'movimentato' la partita . Intorno all'ora di gioco, sull'1-0 per la squadra di Allegri, i nerazzurri hanno protestato per un possibile rigore dopo un tocco dubbio di Saelemaekers in area di rigore rossonera. Il motivo? Il belga ha addomesticato un cross di Barella con il petto, ma alcuni giocatori dell'Inter hanno protestato all'indirizzo dell'arbitro vedendo un tocco di braccio nell'azione.

Anche Chivu, tecnico dell'Inter, si è rivolto al centrocampista con un sorriso ironico: "Sicuro di non averla toccata con il braccio?". Per la cronaca, c'è stato un silent check e l'arbitro Doveri ha lasciato correre.

