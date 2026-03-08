circle x black
Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore

Come già visto in altri stadi italiani, il giocatore nerazzurro continua a essere fischiato dalle tifoserie avversarie. All'origine della contestazione l'episodio relativo all'espulsione di Kalulu contro la Juve

Alessandro Bastoni - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 21.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non c'è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai bersaglio continuo di fischi da parte delle tifoserie avversarie ed è quanto sta accadendo anche oggi, domenica 8 marzo, durante il derby di Milano tra Inter e Milan. Ma qual è il motivo? All’origine della contestazione c’è un episodio avvenuto durante la sfida tra Inter e Juventus. In uno scontro di gioco con il difensore bianconero Pierre Kalulu, l’arbitro aveva estratto il secondo cartellino giallo per il difensore francese, costretto ad abbandonare il campo.

Milan-Inter, fischi per Bastoni

Secondo molti, Bastoni avrebbe in quell'occasione accentuato il contatto per far espellere l'avversario, ma non solo. A far discutere era stata anche la reazione scomposta del difensore nerazzurro, con esultanza subito dopo l’espulsione di Kalulu. Un gesto che molti tifosi avversari hanno considerato provocatorio e soprattutto antisportivo.

Da quel momento, diversi stadi italiani hanno accolto Bastoni con una pioggia di fischi.

