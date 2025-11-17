Forum risk management, il presidente Giannotti: "10-15% di partecipanti in più"
A pochi giorni dall’apertura dell’evento ad Arezzo, ‘parola d’ordine sarà appropriatezza’
Forum Risk Management 2025
L’evento ad Arezzo dal 25 al 28 novembre, 'più di 80 sessioni scientifiche, 20 tavoli di lavoro, 1500 relatori'
"L' intelligenza artificiale così come le come grandi tecnologi oggi possono essere strumento e occasione per una grande innovazione del sistema sanitario. Per questo anche un premio rivolto alle aziende sanitarie per spingerle a fare i conti con questa grande novità e a fare delle proposte per migli...