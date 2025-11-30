circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Successo delle istituzioni coinvolge l’intera città"

'Fondazione sia sempre fulcro del tessuto socio-economico e culturale della Lombardia e del Paese’

Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano):
30 novembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le celebrazioni per i vent’anni della realizzazione del polo fieristico Milano Rho-Pero e per i 25 anni dalla costituzione di Fondazione Fiera Milano, rappresentano un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza affinché Fondazione Fiera Milano sia sempre di più il fulcro dello sviluppo economico, sociale, culturale e urbanistico di Milano, della Lombardia e del nostro Paese. Le storie di un'istituzione non appartengono soltanto a lei che le ha vissute ma diventano parte dell'identità collettiva di un territorio e di una comunità”. Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando le celebrazioni per i 20 anni dall’inaugurazione del quartiere espositivo di Rho-Pero e per i 25 anni dalla nascita di Fondazione Fiera Milano.

Una serata organizzata per riaccendere “quello straordinario spirito che vi era quando tutti affollavano la Fiera campionaria, una vetrina per il made in Italy e una porta aperta sul mondo”, ricorda Bozzetti che volge poi lo sguardo al futuro: “Febbraio 2026 ci vedrà protagonisti come luogo di gare per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Con un investimento di 25 milioni di euro potremo ospitare le gare di pattinaggio su ghiaccio di velocità, le gare di hockey su ghiaccio e i media provenienti da ogni parte del mondo. Noi siamo pronti - afferma - Attendiamo tanti spettatori a tifare i propri beniamini. Dopo le Olimpiadi - aggiunge - questa location diventerà la seconda più grande d'Europa, dopo Parigi, in grado di ospitare i grandi eventi sportivi, musicali o congressuali, con una capienza che può raggiungere i 40mila spettatori”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiera Milano Olimpiadi di Milano Cortina Milano Rho Pero
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza