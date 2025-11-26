Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video

Nel Parlamento Europeo ormai ci sono "due maggioranze" e gli eurodeputati del Pd "votano contro" i provvedimenti, quando non è stato possibile trovare un accordo accettabile. Lo spiega a Strasburgo il capodelegazione dei Dem Nicola Zingaretti, dopo il voto sulla semplificazione del regolamento sulla deforestazione, che ha visto aggregarsi una maggioranza formata dal Ppe, dai tre gruppi della destra e anche da una trentina di Liberali. Il Pd e i Socialisti, aggiunge, hanno deciso di non "regalare" l'Aula a una maggioranza di "centrodestra".