Militari e droni a Fiumicino per esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video

Un'esplosione semina il panico nell'aeroporto di Fiumicino. I passeggeri urlano e tentano di capire cosa sta accadendo, ma mentre provano a uscire dal terminal quattro terroristi, armati e a volto coperto, fanno irruzione nello scalo e aprono il fuoco. E' questo lo scenario ricostruito durante la maxi esercitazione antiterrorismo e di protezione civile che si è svolta oggi all'aeroporto Leonardo Da Vinci, coordinata dalla prefettura di Roma.

Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video

Dopo pochi minuti a terra ci sono solo corpi mentre nella sala riecheggiano le grida dei feriti. Un drone guidato nella sala riprende la situazione, poi, scatta l'intervento delle forze speciali che neutralizzano i terroristi e prestano i primi soccorsi ai passeggeri. Infine arrivano i sanitari del 118 e i feriti vengono trasferiti prima nel posto medico avanzato dell'aeroporto e poi nei diversi ospedali.