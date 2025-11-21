Autismo, compie 40 anni associazione genitori Angsa
Quattromila famiglie e 70 associazioni federate con una presenza capillare in tutto il Paese
'Senza rivedere i criteri delle residenze si rischia di spingere verso chiusure dannose per le famiglie'
"Servono servizi adeguati per garantire il diritto a un progetto di vita autodeterminato"
"Benessere e riabilitazione fondamentali, ma la vita passa anche da lavoro e inclusione sociale"