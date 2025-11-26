circle x black
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro

Top Puglia a 445 euro

26 novembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
Nel 2025, la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Le tariffe crescono, in misura differente, in tutte le regioni, a eccezione di Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, e in ben 95 dei 110 capoluoghi di provincia. Al primo posto si classifica la Puglia, dove una famiglia paga in media 445 euro, +4,4% rispetto al 2024. Sono i dati che emergono dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.

